Москва, , 13:12 — REGNUM Правительство России прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для граждан России, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сказанным в беседе с журналистами, в Кремле пока нет позиции по данному вопросу. Песков проинформировал, что вопрос кредитной амнистии для мобилизованных граждан прорабатывается в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России рекомендовал банкам предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.