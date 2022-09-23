Севастополь, 23 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жители Севастополя, которые будут мобилизованы и отправятся служить в зону специальной военной операции, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев вечером 22 сентября в эфире телеканала СТВ.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Мы будем думать о других мерах социальной поддержки для тех, кто пойдет выполнять свой долг из Севастополя», — сказал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили о выплате мобилизованным жителям по 200 тыс. Рублей, также рассматривается вопрос о выделении им земельных участков.