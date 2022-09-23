Москва, 23 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На данный момент главной задачей союзных войск России, ДНР и ЛНР является стабилизация линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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В этом случае, союзные войска смогут сформировать резервы в тылу и взять инициативу в свои руки.

«Сейчас самая главная задача — стабилизировать линию фронта на всей её протяжённости, чтобы за стабильной линией фронта формировать резервы и брать инициативу в свои руки. Сейчас на 70% фронта инициатива находится в руках противника», — сказал Ходаковский.