Грозный, 23 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделают правильный выбор. Он напомнил, что когда-то такой же выбор стоял и перед жителями Чеченской Республики и они приняли решение, после которого на их земле наступил мир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«С интересом и гордостью наблюдаю, как в ДНР, ЛНР, а так же Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум о будущем этих регионов. <…> Я уверен, что жители Донбасса, Запорожья и Херсона сделают такой же правильный выбор своего будущего», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер также поздравил с важным и ответственным событием в жизни нескольких миллионов человек главу ДНР Дениса Пушилина и главу ЛНР Леонида Пасечника.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стартовало голосование на референдуме по вопросу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Оно продлится до 27 сентября.