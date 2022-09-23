Минск, 23 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Будем встречаться с президентом России в ближайшее время», — цитирует его агентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что рассчитывает на встрече урегулировать вопрос о выполнении внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств в Союзном государстве.