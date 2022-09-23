* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 23 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали владельцам кафе закрыть свой бизнес в течение ближайших 20 дней.

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

Надёжные местные источники сообщили газете «8 Собх», что местное управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока вызвало всех владельцев кафе в Герате и приказало им прекратить свою деятельность.

Владелец одного из кафе сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее дали три месяца на то, чтобы закрыть кафе, но через месяц этот срок сократили до 20 дней.

Источники в Герате говорят, что с закрытием кафе в этой провинции около 5000 человек останутся без работы.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже закрыли рестораны и ателье для женщин в Герате.