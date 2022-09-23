Москва, , 13:05 — REGNUM Сейчас нет дефицита в разъяснениях по частичной мобилизации — есть возможность задавать вопросы. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно ещё было как-то понять такую истерическую и чрезвычайную эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первые дни. Потому что действительно проявлялся недостаток информации, что так же понятно и объяснимо», — заявил Песков.

«Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня всё-таки в соответствии с решением кабинета министров были активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы, работают все телефоны, граждане обращаются, задают, СМИ публикуют ответы министерства», — указал он.

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