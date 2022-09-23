Донецк, 23 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Донбасс выстрадал право вернуться домой, жители региона заплатили за это высокую цену, отметил 23 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Многие представляли этот референдум иначе, но и голосование в условиях фактически военного времени представляется весьма символичным, отметил военкор.

«И платить еще придется. Но теперь мы эту цену разделим на всю нашу огромную страну. Это История, друзья. Наша История. Она того стоит», — добавил Коц.

Голосование на референдумах о воссоединении с Россией началось 23 сентября в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области. Референдум продлится до 27 сентября.