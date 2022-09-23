Ульяновск, 23 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ульяновске предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении ювелирных украшений на 2 млн рублей. В совершении преступления обвинили сотрудницу ломбарда, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Павел Ищенко Изготовление ювелирных украшений

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено в Засвияжском районе Ульяновска. Перед судом предстанет 21-летняя жительница Самары.

По данным следствия, 21 июля 2021 года приёмщик-оценщик ломбарда неправомерно завладела хранившимися в сейфе ювелирными украшениями, с которыми скрылась с места происшествия. По оценке следствия, гражданам и коммерческой организации причинён ущерб почти на 2 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»).

Напомним, что ранее в Ульяновской области задержана подозреваемая в присвоении пенсии, выделенной местной жительнице.

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Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года стало известно, что в Чердаклинском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Центра развития предпринимательства, которого обвинили в хищении 650 тыс. рублей.

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