* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Хасака, Сирия, , 13:37 — REGNUM Подразделения курдского ополчения «Сирийских демократических сил» отразили наступление боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на лагерь беженцев «Аль-Холь» в северной Сирии. Об этом 23 сентября сообщает Rudaw со ссылкой на заявление представителя Центрального командования армии США (CENTCOM) Джо Буччино.

Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG) Kurdishstruggle

По его словам, боевики пытались прорваться на территорию лагеря для освобождения своих сторонников.

Он отметил, что в ходе столкновения ополченцы уничтожили заминированный автомобиль боевиков, который взорвался в 20 км от лагеря. Ещё один автомобиль с грузом взрывчатки был остановлен на блокпосту. В перестрелке с ополченцами были убиты четверо боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.