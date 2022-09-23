Москва, 23 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведёт 23 сентября президент России Владимир Путин. Об этом 23 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В середине дня он [глава Российского государства] планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

При этом это будет первое совещание президента РФ с Совбезом страны после объявления частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне звание Героя России члену штаба и комиссару подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», которая действовала в 1942–1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области УССР Виктору Третьякевичу, посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин.