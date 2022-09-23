Калининград, 23 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Над Калининградской областью проводятся плановые учебные полёты истребителей. Об этом 23 сентября заявили в пресс-службе Балтийского флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Учения будут проходить в течение дня», — сообщил представитель Балтфлота. О том, запланированы ли манёвры на 24 сентября, в ведомстве не ответили.

Напомним, что 19 сентября в Калининграде прошли учения бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота.