Москва, 23 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с сенаторов Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Принятие изменений позволит в случае мобилизации сотрудника сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор.

Поправки также позволяют зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, отметил Турчак.

Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих, уточнил сенатор.

Госдума может принять закон на следующей неделе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан РФ подписал 22 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты.