Сеул, , 12:59 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился 23 сентября с заместитель министра обороны ОАЭ Маттар Салем Али Аль Дахери. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 12-го заседания двустороннего руководящего комитета Южной Кореи и ОАЭ стороны договорились о дальнейшем развитии в сфере обороны и оборонной промышленности, а также укрепить сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности, логистики, образования, науки и техники.

Представитель ОАЭ подчеркнул, что Абу-Даби будет поддерживать политику Сеула в отношении КНДР, направленную на денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и ОАЭ обсудят оборонное сотрудничество