Москва, 23 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российские туристы начали бронировать тура на предстоящие новогодние каникулы. Набирает обороты спрос на туры в Таиланд, сообщили 23 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Russ Bowling Таиланд

Появились более приемлемые цены на туры, стало больше чартерных рейсов. Это даёт Таиланд шансы попасть в список самых востребованных новогодних направлений у российских туристов.

По мнению туроператоров, Таиланд может войти в топ-5 зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам.

Цена туров в Таиланд на новогодние каникулы на 10 ночей с авиаперелётом колеблется от 135 до 229 тыс. рублей на человека в зависимости от звёздности отеля и питания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда с 1 октября 2022 года снимают все ковидные ограничения на въезд в страну иностранных туристов.

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