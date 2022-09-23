Кызыл, , 12:57 — REGNUM В Туве по данным на утро 23 сентября зарегистрировано 12 лесных пожаров на общей площади 1334,5 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

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Восемь очагов на площади 311 га считают действующими, остальные четыре локализованы на общей площади 1023,5 га. В борьбе с огнём задействовано более 200 человек.

Таким образом, общая площадь, пройденная огнём с начала пожароопасного сезона достигло 16 472 га (за аналогичный период прошлого года сгорело около 1071,60 лесов).

«Предварительная причина возникновения лесных пожаров: человеческий фактор — 80 (45,4%); переход с земель иных категорий — 13 (7,4%); трансграничный пожар — 1 (0,6%); гроза — 82 (46,6%)», — отметили в ведомстве.