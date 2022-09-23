Тверь, 23 сентября 2022, 12:57 — REGNUM Временные переселенцы из республик Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР, проживающие в Тверской области, участвуют в референдуме по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдум проводится с 23 по 26 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Голосование в Тверской области организовано в муниципалитетах, где проживают жители Донбасса и освобождённых территорий. С 23 по 26 сентября члены комиссий работают в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан. Например, в Твери открыты четыре участка для голосование, также 23 сентября выездное голосование пройдет на территории Андреапольского, Бельского Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Кувшиновского, Оленинского, Пеновского, Ржевского, Селижаровского, Старицкого муниципальных округов, Нелидовского, Осташковского городских округов, города Торжка, Торопецкого муниципального района.
Добавим, уточнить время и место голосование можно по телефону колл-центра 8 (4822) 34-81-31.