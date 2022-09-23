Тверь, , 12:57 — REGNUM Временные переселенцы из республик Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР, проживающие в Тверской области, участвуют в референдуме по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдум проводится с 23 по 26 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Донбасс — это Россия! (c) ИА REGNUM

Голосование в Тверской области организовано в муниципалитетах, где проживают жители Донбасса и освобождённых территорий. С 23 по 26 сентября члены комиссий работают в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан. Например, в Твери открыты четыре участка для голосование, также 23 сентября выездное голосование пройдет на территории Андреапольского, Бельского Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Кувшиновского, Оленинского, Пеновского, Ржевского, Селижаровского, Старицкого муниципальных округов, Нелидовского, Осташковского городских округов, города Торжка, Торопецкого муниципального района.

«Я сама из Донецка, очень переживаю за свой город, его судьбу. Поэтому участвую в референдуме. Мы вместе с Россией и хотим быть частью великой страны», — рассказала одна из участниц голосования.

«Сейчас мы живем здесь, в Тверской области. Благодарны, что предоставлена такая возможность — выбрать свою судьбу, судьбу своей Родины», — рассказали пожилые супруги, приехавшие из ДНР.

Добавим, уточнить время и место голосование можно по телефону колл-центра 8 (4822) 34-81-31.