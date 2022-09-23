Москва, 23 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Сергей Сокол («Единая Россия») подал заявление о мобилизации, говорится в его видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Сокол ждёт решения Министерства обороны РФ по распределению в соответствии с его компетенциями и военной специальностью.

«У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», — сказал депутат.

Он рассказал, что родился в семье кадрового офицера и с детства знает, что такое присяга и служение Отечеству.