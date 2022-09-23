Москва, 23 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Союзные войска России, ДНР и ЛНР могут перейти от обороны к атаке на ряде участков фронта. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Такие действия на фоне численного превосходства киевских вооруженных формирований комбат ДНР объяснил тем, что лучшая защита — это нападение.

«Мы не исключаем, что одним из элементов нашей тактики станет наступление. Самая эффективная защита — это нападение. Мы ожидаем противника на нескольких направлениях, включая угледарское. Есть ещё ряд направлений, где противник может развить наступление», — сказал Ходаковский.