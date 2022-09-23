Бейрут, , 13:02 — REGNUM Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) обвинил Палату представителей и правительство Ливана в затягивании проведения требуемых финансовых реформ. Об этом 23 сентября сообщает Al-Nashra.

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По данным журналистов, власти Ливана рассчитывают на кредиты МВФ для разрешения экономической ситуации в стране, однако в фонде требуют от властей внесения ряда поправок в законодательство страны.

В частности, специалисты МВФ раскритиковали ливанский закон о банковской тайне, многочисленные препятствия, связанные с реструктуризацией банков, отсутствие улучшенного налогового администрирования, отсутствие расследований в финансовых преступлениях, а также отсутствие усилий по взысканию растраченных средств и возврату незаконно переведенных средств за границу и отсутствие работоспособной антикоррупционной основы.

Глава делегации МВФ Эрнесто Рамирес призвал власти страны ускорить проведение реформ для подписания соглашения о финансовой помощи.