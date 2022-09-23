Вашингтон, 23 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести поединок с бразильцем Андерсоном Силвой. Об этом 23 сентября заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Stadium.ru Федор Емельяненко

«Мы предложили Силве бой в MMA с Емельяненко», — приводит слова Кокера BJPenn.

Он добавил, что пока не было серьёзных переговоров, но был контакт, чтобы узнать об интересе Силвы к этому бою. По его словам, может быть трудно договориться о весовой категории, но диалог был начат.

Напомним, у Фёдора Емельяненко остался один бой по контракту с Bellator. Ранее он заявлял, что проведёт свой последний поединок в январе 2023 года.