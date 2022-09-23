Уфа, 23 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Сотрудники и посетители большинства районных, межрайонных и городских судов Башкирии были эвакуированы в республике. Об этом 23 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.
«На электронные почты поступили сообщения о минировании зданий», — приводит агентство слова источника.
Сообщается, что были проведены эвакуационные мероприятия, сведения о минировании не подтвердились, сейчас все суды работают в штатном режиме.
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