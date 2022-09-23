Уфа, , 12:59 — REGNUM Сотрудники и посетители большинства районных, межрайонных и городских судов Башкирии были эвакуированы в республике. Об этом 23 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Телефонный терроризм 40.мвд.рф

«На электронные почты поступили сообщения о минировании зданий», — приводит агентство слова источника.

Сообщается, что были проведены эвакуационные мероприятия, сведения о минировании не подтвердились, сейчас все суды работают в штатном режиме.

Читайте также: В школы Уфы поступили анонимные сообщения о минировании