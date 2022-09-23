Симферополь, , 12:52 — REGNUM Высокий уровень поддержки воссоединения освобождённых территорий бывш. УССР и Донбасса с Россией ожидает глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам референдумов, голосование на которых проходит и в Крыму. Об этом он 23 сентября заявил журналистам.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Аксёнов подчеркнул, что голосование идёт в штатном режиме, без нарушений.

«Люди есть, голосуют. В конце дня подведем предварительные итоги, все работаем, оказываем содействие. Ожидаем, что будет высокий результат в части поддержки воссоединения с нашей Родиной», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией проходит в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Голосование проводятся в том числе и в российских регионах, где проживают вынужденные переселенцы с этих территорий. В Крыму избирательные участки созданы в пяти муниципалитетах.