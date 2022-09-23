Донецк, 23 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:04 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Калининский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые бандеровские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике.

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