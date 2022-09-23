Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Американская актриса Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») сыграет в новом безымянном проекте Винса Гиллигана («Во все тяжкие»). Об этом пишет издание Deadline.

Рэй Сихорн Цитата из видеоинтервью

Детали шоу в настоящий момент неизвестны. Гиллиган выступит сценаристом и продюсером проекта, а бюджет каждого эпизода составит более $13 млн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон признался, что потратил целый год, чтобы написать сценарий для сиквела «Аватара», но в итоге принял решение отказаться от него. Постановщик также отметил, что долгое время анализировал успех «Аватара», поэтому старался сделать сиквел максимально приближенным к первой части, но ориентированным на современный кинематограф.

Читайте ранее в этом сюжете: Кэмерон отказался от сценария «Аватара 2», который писал в течение года