Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Завод японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге закрывается после семи месяцев простоя, сообщила 23 сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

На автозаводе M.invest.kaluga.ru

Завод в поселке Шушары работал на протяжении 15 лет. Однако после начала специальной военной операции и введения антироссийских санкций у автоконцерна начались проблемы с поставкой комплектующих в Россию.

«Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится», — говорится в сообщении.

Сотрудникам московского офиса Toyota и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. Вместе с тем компания из России окончательно не уходит.

Напомним, на заводе в Петербурге в последние годы выпускались модели Camry и RAV4, которые традиционно входили в топ бестселлеров рынка. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японский автоконцерн Nissan продлил приостановку работы своего завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.

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