Toyota закрывает свой автомобильный завод в Петербурге
Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Завод японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге закрывается после семи месяцев простоя, сообщила 23 сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Завод в поселке Шушары работал на протяжении 15 лет. Однако после начала специальной военной операции и введения антироссийских санкций у автоконцерна начались проблемы с поставкой комплектующих в Россию.
«Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится», — говорится в сообщении.
Сотрудникам московского офиса Toyota и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. Вместе с тем компания из России окончательно не уходит.
Напомним, на заводе в Петербурге в последние годы выпускались модели Camry и RAV4, которые традиционно входили в топ бестселлеров рынка. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что японский автоконцерн Nissan продлил приостановку работы своего завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.