Барнаул, , 12:48 — REGNUM В Алтайском крае орденом Мужества награждён общественный деятель Евгений Новиков, погибший в Донбассе в результате обстрела ВСУ гуманитарной миссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Евгений Новиков, алтайский общественный деятель, погиб в Донбассе, куда прибыл с гуманитарной миссией Телеграм-канал Дениса Пушилина

С 1998 году он занимал должность руководителя исполнительного комитета краевого отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», с 2010 года входил в состав Общественной палаты региона.

С начала специальной военной операции он активно участвовал в сборе и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, оказывал помощь эвакуированным жителям в пунктах временного размещения.

С 4 июля в составе гуманитарной миссии работал в городе Шахтёрск в Донбассе. Он участвовал в формировании и доставке гуманитарных наборов жителям на освобождённых территориях, работах по восстановлению памятников участникам Великой Отечественной войны и так далее.

«7 июля гуманитарной миссией были сформированы и доставлены сборные грузы медикаментов в три медицинских учреждения в недавно освобожденные села ДНР. 10 июля погиб при обстреле гуманитарной миссии», — отметили в правительстве.

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