Херсон, Бывш. УССР, , 12:48 — REGNUM В Херсонской области перед референдумом по вопросу о воссоединении региона с Россией и во время его проведения развернута настоящая информационная агрессия со стороны подконтрольных нацистскому киевскому режиму СМИ. Об этом 23 сентября рассказал председатель общественного совета при администрации Херсона Игорь Качур, видеообращение которого приводит телеграм-канал «Lomovka».

Информационная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В преддверии референдума в Херсонской области происходит настоящая информационная агрессия со стороны [киевских] СМИ, [киевских] ЦИПсО (центров инфо-психологических операций — ред.). Это спекуляции на тему призыва на освобожденных территориях», — сказал он.

При этом Качур отметил, что такого рода сообщения легко опровергаются простой логикой и информацией официальных лиц региона о том, что добровольческие батальоны в нём, возможно, будут сформированы исключительно на добровольной основе.

«На территории России, думаю, предпринимаются такие попытки с целью воздействовать прежде всего на молодежь, но тоже имеют лишь ограниченный эффект — ровно настолько, на сколько человек до сегодняшнего дня пытался сохранять какую-то информационную самоизоляцию и не вникать в детали происходящего», — добавил глава общественного совета при администрации Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в первый день референдума по вопросу о воссоединении освобождённых территорий б. УССР с Россией вооружённые бандеровские формирования попытались обстрелять Херсон, однако российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили эту атаку.