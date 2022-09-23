Вашингтон, 23 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Актёр Джонни Депп встречается с адвокатом Джоэль Рич. Об этом сообщил US Weekly, ссылаясь на свой источник.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

По словам инсайдера, между Деппом и Рич всё «серьёзно». Адвокат находится в процессе развода со своим первым мужем, от которого у неё двое детей.

ИА REGNUM напоминает, что Джоэль Рич входила в команду адвокатов, защищавших интересы Джонни Деппа в судебном процессе против британского издания The Sun в 2021 году. Артист тогда проиграл суд.