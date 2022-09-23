Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Правительство Швеции под руководством Социал-демократов постановило в текущем году увеличить количество часов в летней школе. Умеренные, которые через несколько дней возглавят правительство, вообще проголосовали за то, чтобы в Швеции муниципалитеты обязали предлагать обучение в летней школе уже в начальных классах. Однако учителя по всей стране выступают против таких предложений, пишет новостная служба ТТ.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Почти половина из 2 000 опрошенных учителей считают, что летняя школа — плохая идея. Об этом свидетельствует новый отчет Ассоциации учителей. В качестве проблем указываются низкая заработная плата, нехватка квалифицированного персонала и низкая успеваемость учеников даже после летних занятий.

«Глупо думать, что несколько недель дополнительного образования смогут компенсировать годы отсутствия поддержки, нехватку учителей и скудные ресурсы», — говорится в пресс-релизе Йоханна Яара Астранд, нового главы Ассоциации учителей.

Напомним, что в летнюю школу в Швеции идут ученики 8 и 9 классов с низкой успеваемостью, хотя все желающие дети, которым нечем заняться летом, также могут ходить на занятия.