* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 23 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Военные самолёты ВВС Ирака нанесли серию ударов по укрытиям боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральных районах страны. Об этом 23 сентябрясообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление Иракского комитета по борьбе с терроризмом.

U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

По последним данным, перед нанесением ударов разведка обнаружила укрытия боевиков в горах Хермин. Террористы оборудовали в пещерах склады оружия и сеть тайных укрытий.

После нанесения ударов в районе были высажены подразделения спецназа контртеррористической службы, которые зафиксировали уничтожение штаб-квартиры террористов и ликвидацию как минимум двух боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.