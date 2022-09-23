Луганск, 23 сентября 2022, 12:44 — REGNUM В момент обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республики был зафиксирован разрыв ствола американской гаубицы М777, сообщил 23 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, большая часть военнослужащих из расчета орудия получили несовместимые с жизнью ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике с 17 февраля от обстрелов киевских карателей погибли 95 мирных жителей.
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