Луганск, 23 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В момент обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республики был зафиксирован разрыв ствола американской гаубицы М777, сообщил 23 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Средствами объективного контроля во время обстрела н. п. Кременная зафиксирован факт разрыва ствола на американской 155-миллиметровой буксируемой гаубице M777», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, большая часть военнослужащих из расчета орудия получили несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике с 17 февраля от обстрелов киевских карателей погибли 95 мирных жителей.

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