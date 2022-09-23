Париж, , 12:44 — REGNUM Президент Франции заявил, что «не понимает» своего российского коллегу — зато Владимир Путин, несомненно, прекрасно понимает и Эммануэля Макрона, и других западных политиков, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 23 сентября.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что у него «нет рационального объяснения» действиям Владимира Путина в рамках военной спецоперации. «Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и последствий COVID-19, изоляции», — сказал президент Франции.

« Президент Франции выступает в присущем ему духе: пытается говорить «умные» вещи, которые ещё раз свидетельствуют о его глупости и наглости. Возможно даже, что в глубине его мозгов понимание действий президента России у него и есть и его фраза о непонимании — это лишь политический демарш, но и в этом случае президенту Франции говорить о президенте России, что он его «не понимает», глупо. «Понимаю, но не согласен с его логикой», — другое дело.

Наоборот, Путин Макрона, как и его предшественников, я в этом уверен, хорошо понимает. Понимает, почему французы пытаются подмять под себя плохо лежащие куски бывшего СССР, почему они втянулись в американскую политику на территории бывшей УССР, в авантюру с госпереворотом. Понимает, зачем им игры с «членством» киевской хунты в ЕС, с какими мыслями Олланд поддержал Минские договорённости 2014 года и почему Макрон согласился с тем, чтобы Киев эти договорённости перечеркнул. Всё это, повторю, Владимир Владимирович хорошо понимает и, надеюсь, не будет, по примеру Макрона, говорить банальности типа «не понимаю, зачем это всё нужно демократической и самостоятельной Франции»…