Париж, 23 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Президент Франции заявил, что «не понимает» своего российского коллегу — зато Владимир Путин, несомненно, прекрасно понимает и Эммануэля Макрона, и других западных политиков, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что у него «нет рационального объяснения» действиям Владимира Путина в рамках военной спецоперации. «Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и последствий COVID-19, изоляции», — сказал президент Франции.

«Президент Франции выступает в присущем ему духе: пытается говорить «умные» вещи, которые ещё раз свидетельствуют о его глупости и наглости. Возможно даже, что в глубине его мозгов понимание действий президента России у него и есть и его фраза о непонимании — это лишь политический демарш, но и в этом случае президенту Франции говорить о президенте России, что он его «не понимает», глупо. «Понимаю, но не согласен с его логикой», — другое дело.

Наоборот, Путин Макрона, как и его предшественников, я в этом уверен, хорошо понимает. Понимает, почему французы пытаются подмять под себя плохо лежащие куски бывшего СССР, почему они втянулись в американскую политику на территории бывшей УССР, в авантюру с госпереворотом. Понимает, зачем им игры с «членством» киевской хунты в ЕС, с какими мыслями Олланд поддержал Минские договорённости 2014 года и почему Макрон согласился с тем, чтобы Киев эти договорённости перечеркнул. Всё это, повторю, Владимир Владимирович хорошо понимает и, надеюсь, не будет по примеру Макрона говорить банальности типа «не понимаю, зачем это всё нужно демократической и самостоятельной Франции»…

Что же касается упомянутого французом «ресентимента», то как это слово ни понимай («тягостное сознание тщетности попыток улучшить свой статус в жизни или в обществе», «завистливая, бессильная злоба», «враждебность к кому-либо»), это точно не о Путине и не о России. Тут Макрон попал пальцем не в небо, а в Зеленского и всю укронацистскую свору. В отличие от них у нашей страны и, соответственно, у её высшего руководства есть высокий мировой статус, завидовать нам некому (не Макрону же и тем более Зеленскому!), а вместо враждебности у нас — ненависть к врагам России. В их первых рядах сегодня Эммануэль Макрон и, к сожалению, пристёгнутая им к Америке Франция», — отметил Михаил Демурин.