Сеул, 23 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су планирует провести встречу с вице-президентом США Камалой Харрис на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представители Южной Кореи и США, которые прибудут в Японию для участия в похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, проведут встречу 27 сентября.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонний союз, ситуацию в мире и на Корейском полуострове.

Между тем Камала Харис планирует посетить Южную Корею после поездки в Японию.