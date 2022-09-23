Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Уходящий министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен станет новым лидером фракции Социал-демократов в риксдаге. Об этом, как пишет Aftonbladet, сообщила 23 сентября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

Riksdagen.se Лена Халленгрен. Министр здравоохранения и социальных дел Швеции

Лена Халленгрен является избранным членом парламента от округа Кальмар, и теперь она будет возглавлять Социал-демократов в риксдаге. Она сменила Аннели Карлссон, которая занимала эту должность с 2019 года.

«Я, конечно, очень рада, что меня избрали лидером фракции Социал-демократов в риксдаге», — сказала Лена Халленгрен, стоя перед журналистами рядом с Андерссон.

Напомним, что в настоящее время Магдалена Андерссон возглавляет переходное правительство Швеции. В ближайшие дни ее сменит Ульф Кристерссон, а лидер Социал-демократов Андерссон займет негласный пост лидера оппозиции.