Минск, , 12:42 — REGNUM Через год Белоруссия должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 23 сентября заявил журналистам глава республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все проходили этот путь, за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год», — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам белорусского президента, ШОС превращается в глобальную организацию, у которой есть все шансы стать серьёзным игроком на международной арене и привлечь в свои ряды мощные государства.

Напомним, на саммите ШОС, который прошёл 15–16 сентября в Самарканде, запущен механизм вступления Белоруссии в организацию. Для этого ей предстоит внести изменения в национальное законодательство и присоединиться к 40 международным договорам, действующим в рамках ШОС.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин пообещал содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС