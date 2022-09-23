Лукашенко рассказал, когда Белоруссия станет полноправным членом ШОС
Минск, 23 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Через год Белоруссия должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 23 сентября заявил журналистам глава республики Александр Лукашенко.
«Все проходили этот путь, за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год», — цитирует Лукашенко БелТА.
По словам белорусского президента, ШОС превращается в глобальную организацию, у которой есть все шансы стать серьёзным игроком на международной арене и привлечь в свои ряды мощные государства.
Напомним, на саммите ШОС, который прошёл 15–16 сентября в Самарканде, запущен механизм вступления Белоруссии в организацию. Для этого ей предстоит внести изменения в национальное законодательство и присоединиться к 40 международным договорам, действующим в рамках ШОС.