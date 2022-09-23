Минск, 23 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Через год Белоруссия должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 23 сентября заявил журналистам глава республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Все проходили этот путь, за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год», — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам белорусского президента, ШОС превращается в глобальную организацию, у которой есть все шансы стать серьёзным игроком на международной арене и привлечь в свои ряды мощные государства.

Напомним, на саммите ШОС, который прошёл 15–16 сентября в Самарканде, запущен механизм вступления Белоруссии в организацию. Для этого ей предстоит внести изменения в национальное законодательство и присоединиться к 40 международным договорам, действующим в рамках ШОС.