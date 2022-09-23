Москва, , 12:41 — REGNUM На уходящей неделе (19-23 сентября) волатильность на криптовалютном рынке была довольно высокой, а медвежий уклон превалировал, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Криптовалюта BTC Keychain

«В ответ на агрессивное повышение ставки ФРС США курс биткоина обвалился к июньским минимумам в районе $18 тыс. 200, где показался привлекательным для покупок и не менее резко отскочил.

Правда, в ходе восстановления флагманская криптовалюта не смогла дотянуться до психологически значимого уровня $20 тыс. и снова торгуется под давлением в пятницу.

После некоторого ослабления связи крипторынок вернулся к тесной корреляции с традиционными финансовыми активами. Корреляция биткоина (BTC) и индекса S&P 500 снова на исторических максимумах, превышая 70%.

Это объясняет чувствительность цифровых активов к сигналам от Федрезерва, которые задают тон фондовым площадкам мира. В этом контексте перспективы неутешительные.

Центробанк дал понять, что продолжит ужесточать политику, причем повышение ставок планируется в течение более длительного периода, чем инвесторы предполагали ранее. Соответственно, предпосылок для выхода акций из медвежьего рынка нет, что омрачает перспективы криптовалют.

Техническая картина по биткоину остается негативной, но пока котировки удерживаются над уровнем $18 тыс., целостность которого последний раз нарушалась в середине этого года, медвежьи риски ограничены.

При этом потенциальных покупателей может отпугнуть неспособность цен закрепиться над отметкой $20 тыс., которой BTC не касался с конца прошлой недели.

Если бегство от рисков усилится, в том числе на эскалации геополитической напряженности, ключевая поддержка не выстоит и откроет дорогу к $17 тыс. 600», — считает эксперт.

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