Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года в Швеции домохозяйства накопили рекордную сумму на своих банковских счетах, а не на фондовом рынке. Экономисты считают, что инфляция, цены на электроэнергию и резкое падение фондового рынка играют роль в выборе людьми стратегии по сбережению своих средств. Об этом 23 сентября сообщил телеканал SVT.

Бумажник

22 сентября Статистическое управление Швеции опубликовало финансовые отчеты за второй квартал 2022 года. Статистика показала, что домохозяйства сейчас держат рекордную сумму денег на банковских счетах, а не в акциях и фондах.

Артуро Аркес, экономист банка Swedbank, считает экономическую ситуацию основной причиной изменения привычек домашних хозяйств к сбережениям.

«Я не удивлен. Я думаю, что это в основном из-за беспокойства и страха перед тем, что произойдет с экономикой … Сейчас люди держатся за свои кошельки. Они не потребляют так же, как раньше, а сокращают то, что могут, а затем создают антикризисный буфер», — сказал журналистам эксперт.