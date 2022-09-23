Шебекинский район, Белгородская область, 23 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли 23 сентября село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел села Вознесеновка

По данным властей, в результате попадания снаряда повреждены пять частных домовладений на улице Садовой. Также посечены три автомобиля.

«Жертв и пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ВСУ обстреляли село Двулучное.