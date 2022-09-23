Казань, , 13:00 — REGNUM Татария взяла шефство над городом Лисичанском в Луганской Народной Республике. Об этом 23 сентября заявил глава РТ Рустам Минниханов в ходе заседания Госсовета.

Освобожденный Лисичанск Министерство обороны России

«Мы отвечаем за Лисичанск. Эта территория закреплена за республикой. Мы будем выезжать и поддерживать эту территорию», — сказал Минниханов, уточнив, что восстановление города за Татарией закреплено федеральным центром.

По поручению главы РТ в служебной командировке в ЛНР сейчас находится назначенный 23 сентября на должности заместителя премьер-министра РТ Евгений Варакин.

«В настоящее время Евгений Варакин находится там и решает поставленные задачи. Нам нужен компетентный и опытный человек, который будет представлять Татарстан на этой территории», — добавил глава РТ.

На новом посту Варакину предстоит решать вопросы развития деловых и культурных связей правительства РТ с органами госвласти и организациями регионов России.

Ранее ИА REGNUM передавало, в трех городах Татарии с 23 по 27 сентября будут работать избирательные участки для вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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