Казань, 23 сентября 2022, 12:38 — REGNUM Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов считает возможным вернуть государственным гарантиями безотзывность для отдельных отраслей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.
Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости реформирования системы государственных гарантий. Также о важности восстановления института госгарантий говорил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.
«Возможно, безотзывные гарантии на какие-то конкретные отрасли. Это тоже мы обсуждаем», — сказал Торосов в ходе Международного банковского форума.
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