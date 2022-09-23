Казань, 23 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов считает возможным вернуть государственным гарантиями безотзывность для отдельных отраслей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Economy.gov.ru Заместитель министра экономического развития Илья Торосов

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости реформирования системы государственных гарантий. Также о важности восстановления института госгарантий говорил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

«Возможно, безотзывные гарантии на какие-то конкретные отрасли. Это тоже мы обсуждаем», — сказал Торосов в ходе Международного банковского форума.

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