Москва, 23 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима постоянно предпринимают атаки на город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Тем не менее, пока попытки киевских боевиков не увенчались успехом.

«Красный Лиман подвергается постоянным атакам. Была попытка обойти Красный Лиман. Пока все попытки противника не увенчались успехом. Надеюсь, мы сможем удержать его», — сказал Ходаковский.