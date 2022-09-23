Токио, , 12:38 — REGNUM Оголтелая информационная кампания развёрнута в западных СМИ против Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за их позиции в отношении конфликта в б. УССР. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе 23 сентября на Токийском миротворческом круглом столе.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, РПЦ занимает честную позицию, но её пытаются заставить встать на сторону НАТО и выступить против российского руководства. Главные западные СМИ продолжают тиражировать ложь о том, что патриарх Кирилл якобы благословил боевые действия в б. УССР.

«Им хотелось бы, чтобы Русская православная церковь заняла сторону НАТО в этом конфликте и выступила против правительства Российской Федерации, стала частью поддерживаемой западными странами политической оппозиции. Любая другая позиция для них неприемлема», — приводит слова Кипшидзе ТАСС.

Он привёл в пример выступление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера на Ассамблее Всемирного совета церквей в августе. Штайнмайер прямо потребовал осудить РПЦ и поставил под вопрос саму целесообразность участия её представителей в этом съезде. Его позиция не нашла поддержки среди участников ассамблеи.

Конфликт в б. УССР стал вызовом для Русской православной церкви. Патриарх Кирилл ранее назвал его трагедией и «братоубийственным разделением», напомнил он.

Читайте также: Разделения православных людей России и б. УССР не будет — патриарх Кирилл