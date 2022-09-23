Токио, 23 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Оголтелая информационная кампания развёрнута в западных СМИ против Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за их позиции в отношении конфликта в б. УССР. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе 23 сентября на Токийском миротворческом круглом столе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По его словам, РПЦ занимает честную позицию, но её пытаются заставить встать на сторону НАТО и выступить против российского руководства. Главные западные СМИ продолжают тиражировать ложь о том, что патриарх Кирилл якобы благословил боевые действия в б. УССР.

«Им хотелось бы, чтобы Русская православная церковь заняла сторону НАТО в этом конфликте и выступила против правительства Российской Федерации, стала частью поддерживаемой западными странами политической оппозиции. Любая другая позиция для них неприемлема», — приводит слова Кипшидзе ТАСС.

Он привёл в пример выступление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера на Ассамблее Всемирного совета церквей в августе. Штайнмайер прямо потребовал осудить РПЦ и поставил под вопрос саму целесообразность участия её представителей в этом съезде. Его позиция не нашла поддержки среди участников ассамблеи.

Конфликт в б. УССР стал вызовом для Русской православной церкви. Патриарх Кирилл ранее назвал его трагедией и «братоубийственным разделением», напомнил он.

Читайте также: Разделения православных людей России и б. УССР не будет — патриарх Кирилл