Ульяновск, 23 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В 2022 году с территории Ульяновской области отправлено на экспорт около 700 тонн молока и молочной продукции. Она направлена в республики Донбасса, Узбекистан и Азербайджан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Молоко

В сентябре ведомством досмотрено и проконтролировано для отправки на экспорт в Луганскую Народную Республику (ЛНР) двух партий сыра общим весом 26,2 тонн, произведённого в Ульяновской области.

Всего с начала 2022 года специалистами управления на территории Ульяновской области проконтролированы 42 партии молочной продукции общим весом 697,86 тонн для экспорта в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Узбекистан и Азербайджан. Большая часть молока и молочной продукции направлена в ДНР — 320,9 тонн.

Специалисты отмечают, что вся экспортируемая продукция соответствовала установленным требованиям, качество и безопасность подтверждены лабораторными испытаниями.

Напомним, что Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области расширяют рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. В частности, наращиваются поставки пшеничной муки.